Ein unschlagbarer Grund, um sofort auszuwandern

Hier befinden wir uns in besagtem Wohnzimmer, das durch die große Terrassentür in Richtung Pool und die bereits erwähnten runden Oberlichter mit natürlichem Licht versorgt wird. Darüber hinaus sorgen LED-Spots in der Decke nach Sonnenuntergang für ein stimmungsvolles Ambiente. Die Einrichtung ist modern und reduziert gehalten. Klare Linien und eine dezente Farbgestaltung stehen im Fokus. Vereinzelt setzen ausgesuchte Deko-Elemente und Farbkleckse Akzente.