Die großartige Verwandlung dieses Hauses hättest du so nicht erwartet

Der direkte Blick in den Wintergarten ermöglicht die Sicht in den Garten, der nun durch die Sommeraufnahme des Bildes in saftigem Grün erscheint. Das Mobiliar des Wintergartens zeigt sich modern in Form einer gemütlicher Loungeecke sowie mit dezenter Dekoration und einer wirkungsvollen Begrünung. So kann das Highlight Wintergarten auch genossen werden.

In unserem Ideenbuch Garteninspiration: 3 Gestaltungsideen zeigen wir euch, wie ihr euren Garten verschönern könnt.