7 Tricks, die dein Haus zum Traumhaus machen

Was genau macht ein Haus eigentlich zum Traumhaus? Klar, die Vorstellungen variieren je nach Geschmack und Vorlieben, aber es gibt doch einige Aspekte wie zum Beispiel ein schöner Garten, ein ansprechendes Äußeres und ein großzügiger, lichtdurchfluteter Wohnraum, die wohl die meisten von uns nennen würden, wenn es um die Frage nach dem ganz persönlichen Traumhaus geht. Wir werfen noch eine schicke Terrasse, stylishe Designermöbel und hochwertige Materialien in die Runde und garnieren das Ganze mit einem eigenen Spa-Bereich inklusive Schwimmbad. Klingt auch für euch nach einem Traumhaus? Wussten wir's doch! Verantwortlich für diesen Wohntraum in Neuss sind übrigens unsere Experten von Gritzmann Architekten, die einen 60er-Jahre-Bungalow in dieses moderne Einfamilienhaus verwandelt haben. Hier kommen die beeindruckenden Bilder zum Projekt.