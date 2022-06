Traumhaus mit Wow-Effekt

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Bereits auf den ersten Blick wird deutlich, dass dieses Haus die traditionelle Architektur der Region und modernes Design perfekt miteinander verbindet. Darüber hinaus greift die Fassade mit den warmen Holzelementen die malerische Natur der Umgebung auf und bildet einen spannenden Kontrast zum weißen Putz und der puristischen Formgebung. Auf der Gartenseite öffnet sich der Bau mit großzügigen Fenstern dem Außenbereich. Die überdachte Terrasse liegt geschützt vor neugierigen Blicken und bietet auch an nicht so schönen Tagen einen gemütlichen Platz an der frischen Luft. Darüber hinaus verfügt das Haus auf der linken Seite über eine weitere Terrasse und über eine weitläufige, von lokalen Pflanzen umgebene Rasenfläche.