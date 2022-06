Welcher Spiegel für welches Zimmer?

Ein Badezimmer ohne Spiegel ist unvorstellbar. Wir brauchen ihn in diesem Raum wohl wie in keinem anderen – zum Schminken, Rasieren, Waschen, Frisieren… Dementsprechend sollte man am Spiegel im Badezimmer nie sparen. Ein weiterer Vorteil, wenn er so groß wie möglich daherkommt: Er lässt ganz nebenbei den Raum optisch größer wirken. Außerdem haben Badezimmerspiegel darüber hinaus oft noch mehr Funktionen, bieten zum Beispiel als Spiegelschrank zusätzlichen Stauraum oder mit integrierter Beleuchtung mehr Licht.