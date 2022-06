5 tolle Ferienwohnungen in Deutschland

Sommerzeit ist Ferienzeit. Wir haben euch hier bei homify von der exotischen Karibikvilla bis zum Designhotel in Rom bereits einige echt coole Urlaubs-Locations vorgestellt. Aber für eine unvergessliche Auszeit muss man gar nicht weit reisen. Deshalb konzentrieren wir uns heute auf Deutschland und das, was wir in unserem näheren Umfeld finden. Wir haben euch fünf tolle Ferienwohnungen zusammengestellt, die unsere Experten mit jeder Menge Fachwissen und Liebe zum Detail umgesetzt haben – und zwar quer durch die Republik von der Ostsee bis zum Bodensee. Da findet bestimmt jeder das perfekte Urlaubsdomizil für einen entspannten Kurzurlaub in good old Germany.