Traumhaus in Toplage

In den Abendstunden erstrahlt das Haus in einem stimmungsvollen Licht, das durch die großen Glasflächen nach draußen dringt. An solch einem Standort ist die Aussicht natürlich die Hauptdarstellerin und die malerische Landschaft wird zum Teil der Architektur und mithilfe von großzügigen Fenstern ins Wohnkonzept integriert. Von allen wichtigen Räumen aus kann man das einzigartige Panorama unmittelbar genießen und so selbst zum Teil der Natur werden.