Entspannt wohnen in den Dünen

Schottlands Architektur ist vielseitiger und facettenreicher, als man denkt. Neben uralten Schlössern, gemütlichen Cottages und viktorianischen Wohnhäusern gibt es auch eine Menge moderner und avantgardistischer Designs. Dennoch besinnen sich zeitgenössische Architekten gerne auf die Ursprünge und die Traditionen der regionalen Architektur und bauen neue Häuser im Einklang mit der Natur und der Vergangenheit. So geschehen auch auf der Isle of Harris im rauen Nordwesten des Landes. Hier haben Icosis Architects ein charmantes Wohnhaus in die Dünen gesetzt, das sich an der traditionellen Bauweise der Region orientiert und trotzdem mit modernem Design zu überzeugen weiß. Die Fotos zu diesem bezaubernden Projekt stammen von Chris Humphreys Photography.