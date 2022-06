Stylishes Haus für eine moderne Familie

Werfen wir einen Blick in das Innere des Hauses und beginnen dieses Mal sogleich in einem der Badezimmer. Dieses wartet mit einer hellen und freundlichen Gestaltung auf, wobei sich hochwertiger Marmor vom Boden bis über die Wände zieht. Der Naturstein wurde in seiner klassischsten Variante gewählt und verleiht dem Bad durch das Weiß mit zarter Schraffierung in Schwarz einen eleganten Touch. Vor dem großzügigen Spiegel hält der Waschtisch zwei Waschbecken bereit, die sich in einem geradlinigen Design zeigen und damit die Modernität der Einrichtung unterstreichen.