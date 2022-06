Wohntraum für Puristen

Der Blick in die andere Richtung zeigt, wie die Natursteinwand von draußen in den Innenraum integriert wurde. Sie trennt den Essbereich von der dahinter liegenden Küche, lässt dann aber eine große Lücke, bevor sie ein wenig versetzt fortgeführt wird und schließlich das Haus auf der Eingangsseite wieder verlässt. Mit ihrer rauen Oberflächenstruktur und der natürlichen Eleganz bringt sie eine unerwartete Note in den cleanen Look der Inneneinrichtung und verhindert, dass der Wohnraum zu steril und unpersönlich wirkt.