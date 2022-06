9 spektakuläre Wohnzimmer Ideen

Wow! Beim Anblick dieses Wohnzimmers weiß man nicht, wo man zuerst hinsehen soll. Die Augen wandern regelrecht von einer Ecke in die nächste, wobei man am liebsten jedes Detail auf einmal wahrnehmen möchte. Das Wohnzimmer ist in einer ehemaligen Fabrikhalle gelegen und besticht durch eine markante wie ausgefallene Gestaltung und trägt die Handschrift von FM Design. Auf dem weiß polierten Boden kommen das senfgelbe Sofa sowie das Fell besonders gut zum Vorschein. Besonderheiten zeigen sich in der Wiederverwendung ehemaliger Kinosessel sowie in der Drapierung von stahlblauen Buchstaben. Auch Geräte, die einst in dem Gebäude genutzt wurden, hat man gekonnt mit in die Einrichtung einfließen lassen. Damit wird ein unverwechselbarer und zugleich imposanter Stil geschaffen, der einfach nur staunen lässt.

Coole Wohnideen, die du 2016 ausprobieren solltest, können in unserem passende Ideenbuch nachgelesen werden.