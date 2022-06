Möbel platzieren wie ein Profi

Ein Raumplan, wie ihn Innenarchitekten entwerfen, ist das perfekte Werkzeug, um Fehler beim Platzieren der Möbel zu verhindern. Mit ihm lassen sich Möbel schon vorab platzieren und man kann ausprobieren, wo sie am besten hinpassen. Für einen Raumplan wird zunächst der Raum mit seinen Maßen (heruntergerechnet auf Zentimeter und Millimeter) auf Millimeterpapier gezeichnet. Am besten ist es, die Maße 1:50 zu nutzen, das heißt 1 Meter entsprechen auf dem Raumplan 2 Zentimeter. Sind die groben Maße festgehalten, werden Fenster und Türen eingezeichnet. In den Plan wird auch aufgenommen, in welche Richtung sie sich öffnen. Säulen, Pfeiler und ähnliche feste Elemente werden ebenfalls in den Raumplan eingezeichnet. Nun kann man den Plan mehrfach kopieren, um ihn nicht für jede Möbel-Idee neu erstellen zu müssen. Die Möbel, die in den Raum sollen, werden auf einem Extra-Blatt Millimeterpapier im Verhältnis von 1:50 kenntlich gemacht und ausgeschnitten. Nun können sie beliebig auf dem Raumplan verteilt werden. So sieht man auf den ersten Blick, wo sie am besten hinpassen und wie sich die Möbel im Raum optimal platzieren lassen. Wer im Raumplan auch Steckdosen und diverse Anschlüsse beachtet, vermeidet Fehler beim Platzieren von Möbeln von Anfang an.