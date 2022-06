Ein außergewöhnliches Haus, das zum Träumen verleitet

Den Architekten war es wichtig, ein Einfamilienhaus zu entwerfen, dass auf Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Ökologie in Verbindung mit einem ästhetischen Anspruch beruht. Der Blick vom Garten aus auf das Haus zeigt dieses in seiner vollen Gestaltung. Dabei fällt zuerst die in die Höhe ragende Bauweise auf, die dem Einfamilienhaus sein charakteristisches Erscheinungsbild gibt. Dennoch fügt es sich harmonisch in die Umgebung ein. Vor allem der aus rotem Stein gefertigte Körper bildet ein stimmiges Bild mit den benachbarten Wohnhäusern, zeigt sich dazu aber auf eine ausgefallene moderne Art und Weise. Der recht massive Bau wird durch vertikale Fensterbahnen gebrochen, die zusätzlich den erhabenen Charakter unterstützen. Kleinere Anbauten in Form einer Pergola sowie eines Wintergartens bilden durch den weißen Putz einen farblichen Kontrast und schaffen Raum für Sitzbereiche, die zum Entspannen und Verweilen einladen.