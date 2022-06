Ein Haus, das dir das Leben erleichtern wird

Ihr wollt das innovativste Wohnkonzept in ganz Europa kennenlernen? Dann hereinspaziert in das neu entwickelte Dynahaus. Dieses Energie-Speicher-Plus-Haus unterscheidet sich von einem herkömmlichen Passivhaus dahingehend, den Energieverlust nicht nur so gering wie möglich zu halten, sondern zudem auch selbst Energie zu gewinnen und maximal zu verwerten. Das Dynahaus wurde vom Bauunternehmen Krieger + Schramm in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut entwickelt und anschließend mit Hilfe von anderen Firmen optimiert und weiterentwickelt. Wir zeigen euch, wie so ein Dynahaus aussehen kann. Weitere Informationen könnt ihr auch dem Infopaket entnehmen, welches ihr kostenlos über die Experten anfordern könnt.