Organisieren wie ein Profi: Tipps und Tricks für den besseren Überblick

Das bekannte Sprichwort „Ordnung ist das halbe Leben“ mag für viele fremd und übertrieben klingen. Wir stimmen euch zu, dass Aufräumen und Ordnung halten zwar nicht 50 Prozent eures Lebens einnehmen sollte, dennoch macht ein bestimmter Grad an Organisation das Leben um einiges einfacher. In einem gut organisierten Haushalt gehen viele Abläufe einfach schneller, da alle möglichen Dinge schneller gefunden und verwendet werden können. Dies geht los bei Lebensmitteln in der Küche und endet bei der Organisierung wichtiger Unterlagen. Wäre es nicht schön, endlich alles übersichtlich und ordentlich sortiert zu haben? Ein aufgeräumtes Zuhause ist nicht nur schöner, es hat auch große Auswirkungen auf euer Wohlbefinden. Wer im Chaos lebt, kann sich oft schwerer konzentrieren. Dies liegt daran, dass das Unterbewusstsein stets an offene „Aufräumprojekte“ denkt, die eigentlich noch erledigt werden müssten. Um mehr Ruhe und Gemütlichkeit in eure vier Wände zu bringen, heißt es jetzt also: Organisieren, Sortieren und Aufräumen. Nehmt euch am besten ein Wochenende Zeit, um euren kompletten Haushalt inklusive Keller und Abstellraum einmal gründlich aufzuräumen. Ihr werdet sehen, dass es unglaubliche Veränderungen erzielen wird. In diesem Ideenbuch wollen wir euch ein paar Tipps geben, die euch zum echten Organisier-Profi machen.