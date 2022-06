Restaurant mit Industrial-Charme

Klar, in erster Linie gehen wir in Restaurants und Bars, um gut zu essen und zu trinken. Doch rundum pudelwohl fühlen wir uns in einem Lokal doch nur, wenn das Gesamtpaket stimmt. Neben kulinarischen Genüssen und gutem Service spielen da auch Atmosphäre, Einrichtung und Gestaltung eine große Rolle, denn in lieblosem, schmuddeligem oder altbackenem Ambiente will uns selbst das exklusivste Fünf-Gänge-Menü nicht so wirklich schmecken. In einer coolen Location, die einem stimmigen Gesamtkonzept folgt, liebevoll eingerichtet ist und mit raffinierten Details überrascht, macht hingegen sogar das Warten auf den nächsten Gang Spaß. Das TIN in Berlin ist so eine Location, in der sich ein Besuch schon allein der Optik wegen lohnt, für die übrigens unsere Experten von studio karhard® verantwortlich sind.