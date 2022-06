5 Länder – 5 Landhäuser mit rustikalem Charme

Hier sehen wir ein typisch deutsches Landhaus. Oder besser gesagt ein typisch bayerisches. Der 450 Jahre alte, denkmalgeschützte Bauernhof in Nussdorf am Inn wurde behutsam ins 21. Jahrhundert geholt. Die Vorderseite wurde nach historischem Vorbild saniert und behielt so ihren urig-bayerischen Charme, während man die ehemalige Tenne auf der Rückseite des Hauses in einen großzügigen, modernen Wohnbereich mit Glasfassade umgestaltete.