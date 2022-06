7 Tipps für BIO-Qualität im eigenen Garten

Ökologisches Gärtnern heißt, auf Kunstdünger und chemische Schädlingsbekämpfung zu verzichten. Der Boden wird stattdessen auf verschiedene Arten naturgemäß gepflegt und gedüngt. Lockert, gießt und düngt den Boden in Maßen und mit natürlichen Mitteln. Baut ihr Obst oder Gemüse an, so achtet auf den Fruchtwechsel und das Anwenden von Mischkulturen. So gedeihen die Pflanzen auf schonende Weise gut.

Anstelle von Kunstdünger kann der Boden durch Mulchen, Tiermist oder Kompost mit Nährstoffen versorgt werden. Auch auf Torf sollte zum Schutz der Moore verzichtet werden. Setzt stattdessen auf umweltfreundlichere und nachhaltigere Alternativen wie Kompost aus eigener Herstellung, Rindenhumus, Holzfasern oder Flachsfasern.

Um ein gutes ökologisches Gleichgewicht herzustellen ist zum einen die naturgemäße Bodenpflege wichtig und zum anderen die Förderung von Nützlingen. Setzt auf heimische Gehölze und Wildpflanzen und mäht nur wenige Male pro Jahr, denn Wildpflanzen sind Lebensraum für nützliche Insekten und Vögel, die auf natürliche Weise Schädlinge bekämpfen. Bei Naturschutzverbänden oder bei Experten für Gartenbau erfahrt ihr, welche Blumen und Pflanzen euren Garten zu einem besonders guten Lebensraum für Schmetterlinge, Bienen oder Vögel machen.