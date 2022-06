6 fantastische Ideen für deinen Balkon

Auf dem Balkon kann dank ein wenig Sonnenlicht sogar selbst Energie gewonnen werden. Am einfachsten funktioniert dies mit Solarleuchten, die ihre Energie aus einer eingebauten Solarzelle gewinnen. Tagsüber lädt sich die Lampe im Licht auf, abends kann sie dann stundenlang den Balkon beleuchten. Hightech-Fans haben die reinste Freude an Leuchten, die sich sogar von drinnen mittels einer App oder einer Fernbedienung an- und ausschalten lassen.

Größeren Ansprüchen an die Energiegewinnung werden sogenannte Mini-Photovoltaik-Anlagen gerecht. Einzelne Solar-Module lassen sich hierbei an den Balkon anbringen und liefern genug Strom, um beispielsweise den Kühlschrank unabhängig vom Stromnetz mit Strom zu versorgen. An optimalen Standorten liefert ein Modul bis zu 180 Kilowattstunden Strom jährlich – eine Leistung, die sich sehen lassen kann.

