Tricks, die du kennen solltest, wenn du eine kleine Wohnung einrichten willst

Wer eine kleine Wohnung einrichten will, muss nicht nur die Möbelwahl beachten, sondern auch das Maximum aus der vorhandenen Raumaufteilung herausholen. In kleinen Apartments, in denen sich Schlaf- und Wohnzimmer in einem Raum befinden, gilt es, kreativ zu werden, um die beiden Funktionsbereiche voneinander zu trennen. Ein Raumteiler ist die perfekte Lösung. Am besten einer, der selbst so wenig Platz wie möglich einnimmt. Auf diesem Foto können Schlaf- und Wohnbereich durch einen praktischen Vorhang getrennt werden. So wurde für einen separierenden Sichtschutz gesorgt, der darüber hinaus noch zum gemütlichen Ambiente beiträgt.