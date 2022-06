Tischlampen – kleine Universalgenies!

Diese exklusive Lampe besticht durch ganz besonders edle Materialien und die besondere Verarbeitung. Der Schirm ist mit apricot-crémfarbener Seide bezogen. Dem Lampenfuss gebührt besondere Aufmerksmakeit: Von Tischlern in Handarbeit gefertigt, wurde dieser anschließend mit einer speziellen Technik zur Oberflächenalterung behandelt und am Ende mit einer Patina in hellem Azurblau überzogen. So erhält die Lampe ihren antiken Look und wird schnell zum Lieblingsstück in jedem Raum!