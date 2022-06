Kreative Möbelstücke für das Arbeitszimmer

Wenn wir unseren Schreibtisch als Arbeitsfläche erhalten wollen, brauchen wir auf jeden Fall ein Regal, in dem wir Papiere, Aktenordner, Bücher und Ähnliches abstellen können. Bei diesen elastischen Röhren können wir den Regalaufbau selbst bestimmen. Die Teilstücke lassen sich an der Wand anlehnen oder aufhängen und passen sich den unterschiedlichen Gegebenheiten verschiedener Räume mühelos an.