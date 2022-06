Unzertrennlich: Schwarz und Weiß

In der Küche ist Weiß die unerreichbare Königin der Farben. Allerdings eine Königin, die sich alleine schnell langweilt. Umso spannender wird es, wenn ein Hauch von Schwarz ins Spiel kommt und dem Gesamtbild so einen attraktiven Kontrast verleiht, der Leben in die Bude bringt und Langeweile gar nicht erst aufkommen lässt.