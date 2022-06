8 Dinge, die du in einer kleinen Küche unbedingt brauchst

Man kann nicht nur kleine Utensilien und Küchenhelfer aufhängen, sondern so gut wie alles, was sonst in der kleinen Küche unnötig Platz wegnimmt. An der magnetischen Magic Wall bleibt von Töpfen und Pfannen über Messer, Scheren und Gewürzbehälter bis hin zu Konservendosen alles hängen, was metallisch ist und aus dem Weg geräumt werden soll.