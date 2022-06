10 erstaunliche Häuser – von denen eins garantiert dein Traumhaus ist!

In einem 1950 gebauten Haus wurde der Platz für die Bewohner langsam etwas knapp und so musste eine Veränderung her. Die WSM Architekten widmeten sich den 105 Quadratmetern Wohnfläche und ergänzten sie mit einem Anbau und einem Dachgeschossausbau. Nach dem Eingriff der Experten ergibt sich dank neuer Dachgaube sowie aufgrund des Pools inklusive wellenförmigem Kiesbett und Teakholzterrasse ein völlig anderes Erscheinungsbild des Außenbereichs.