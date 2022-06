Das alles kannst du aus Lehm herstellen und bauen!

Jahrhundertelang wurde Lehm in Deutschland für den Bau von Fachwerkhäusern verwendet und bereits vor mehreren tausend Jahren nutzten die Ägypter den Schlamm des Nils als Baustoff. Lehm besitzt nicht nur eine unglaublich lange Geschichte, er wird auch heute wieder zusehends beliebter. Lehmputz an den Wänden sorgt für ein gutes Raumklima und kommt ohne künstliche Zusatzstoffe aus, was es zu einem gesunden und besonders ökologischen Baumaterial macht. Auch die Backstein-Optik erlebt längst ein Comeback – an Mauern und Wänden alter als auch neuer Gebäude.

Doch nicht nur Wandputz, Ziegel oder Backsteine werden aus Lehm hergestellt, es gibt noch mehr Verwendungsmöglichkeiten: Lehm kann im hauseigenen Spa benutzt werden – als Baumaterial, aber auch als Pflegeprodukt für zarte und schöne Haut. Mit etwas handwerklichem Geschick lassen sich aus Lehm außerdem nützliche und dekorative Vasen, Schalen, Tassen und mehr töpfern. Wie vielseitig das Material ist und was ihr alles damit machen könnt, erfahrt ihr hier!