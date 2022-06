Was du im September unbedingt im Garten machen solltest

Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen, aber im Garten gibt es noch jede Menge zu tun. In den Wochen zwischen Spätsommer und Herbst kannst du nicht nur die Früchte der vergangenen warmen Monate ernten, es gilt auch, den Garten langsam, aber sicher auf den Winter vorzubereiten. Im September wird geerntet, aber auch gesät, wir kümmern uns um Schäden, welche die Sommerhitze hinterlassen hat, und um all die nützlichen Tiere, die gerne in unserem Garten überwintern dürfen. Wir genießen die letzten bunten Blüten in den Blumenbeeten und tun alles dafür, dass wir uns nächstes Jahr so früh wie möglich wieder an ihnen erfreuen können. Mit diesen Tipps rockst du den Gartenmonat September.