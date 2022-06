Wow-Renovierung: 5 Bilder einer imposanten Gartenhausverwandlung

In einem Vorort verbarg sich im Garten eines Wohnhauses ein Schuppen, der schon deutlich in die Jahre gekommen war. Dicht ans Nachbarhaus geschmiegt, konnte er trotzdem nicht darüber hinwegtäuschen, das hier dringend etwas geschehen musste. So wandten sich die Bauherren an den Architekten Till Schweizer, welcher in enger Zusammenarbeit mit weiteren Experten in nur vier Monaten Bauzeit ein modernes Gartenhaus realisierte. Der neue Bau passt sich mit 9,70 Metern Länge, 4,50 Metern Tiefe und einer Firsthöhe von 6,50 Meter optimal an die Gegebenheiten von Haus und Garten an und bietet eine herrliche Rückzugsoase.