Blaue Möbel – Frischekick für die Einrichtung

Himmelblau, Königsblau, Hellblau, Mitternachtsblau – auch weil es so herrlich vielseitig und facettenreich daherkommt, ist Blau eine der beliebtesten Farben überhaupt und die erklärte Lieblingsfarbe von vielen Menschen. Auch wenn es um unsere vier Wände geht, steht Blau besonders hoch im Kurs, ob als Wandfarbe, in Sachen Accessoires oder in Form von Möbelstücken. Und genau darum geht es heute: Wir haben euch eine Auswahl blauer Möbel zusammengestellt, die für einen coolen Frischekick in jeder Wohnung sorgen.