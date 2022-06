So machst du dein Haus fit für den Verkauf

Hoppla, was ist denn hier passiert? Sehen wir hier wirklich das Innere des schicken Einfamilienhauses, das wir eben noch von außen bewundert haben? Dieses Foto der Sitzecke wird weder dem Haus gerecht, noch regt es potentielle Kunden zum Kauf an. Nicht nur das Foto an sich ist schlecht belichtet und aus einem ungünstigen Winkel aufgenommen, auch die Gestaltung der an sich sehr gemütlichen Ecke lässt zu wünschen übrig. Wild zusammen gewürfelte Kissen und der Verzicht auf sonstige wohnliche Accessoires wecken im Betrachter nicht gerade den Wunsch, hier zu wohnen.