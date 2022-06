Moderne Häuser, die uns faszinieren

Paradebeispiel für Häuser, die sich harmonisch in die Natur einfügen, ist sicher das vom US-amerikanischen Architekten Frank Lloyd Wright entworfene Haus Fallingwater. Über einem Wasserfall in der Nähe von Pittsburgh errichtet, ist es eines der bekanntesten Gebäude der USA. Schauen wir uns das hier abgebildete Haus an, kommt uns unweigerlich das berühmte Meisterwerk in den Sinn. Auch dieses ukrainische Projekt fügt sich hervorragend in die umliegende Natur ein. Grund dafür ist die Verwendung des Rohstoffs Holz und die Einfachheit seiner Formen. Das riesige Holzdeck dient als Wohnzimmer im Freien, sogar einen Kamin gibt es hier.