Akzente setzen in Himbeerfarbe

Es ist August und das heißt, es ist Beerenzeit! Derzeit kann man sie wirklich überall kaufen: süße Früchte wie Heidel- und Brombeere lachen uns beim Gang in den Supermarkt an und auch wir in der homify-Redation können gar nicht genug davon kriegen. Besonders angetan hat es uns die Himbeere, da ihre Farbe so schön sommerlich ist. Und auch in unserem Wohnraum können wir mit himbeerfarbenen Akzenten für Furore sorgen. Wegen der Intensität und Leuchtkraft der Farbe sollte man diese im Gegensatz zur Frucht aber etwas sparsamer dosieren.