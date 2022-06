So kann man jeden Quadratmeter clever nutzen

Was auf den ersten Blick nicht eindeutig erkennbar ist, ist die eher kleine, zur Verfügung stehende Wohnfläche des Hauses. Davon lenken gekonnt die geschickt gestaltete Fassade sowie die verwinkelte Bauweise ab. Das Äußere besticht durch seinen neutralen Grundton in Weiß, der durch eine Einfassung aus bordeauxfarbenen Holzlatten an der Außenseite sowie als Dachbegrenzung sein individuelles Erscheinungsbild bekommt. Dafür sorgen auch die in Orange farblich abgesetzten Flächen im vorderen Bereich. Vereinzelt und in unterschiedlichen Größen angeordnete Fenster lockern zusätzlich die Fassade auf. Ein kleiner Mauerabschnitt begrenzt nach vorne hin den Eingangsbereich, von wo aus der dezent gestaltete Steingarten abführt.