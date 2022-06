Goldene Zeiten

In diesem prunkvollen Bad würde man fast erwarten, das Handtuch vom Kammerdiener angereicht zu bekommen. Dunkle Farben heben die Wirkung von Gold besonders hervor. Die schwarzen Kacheln in Hochglanzoptik bilden so den perfekten Hintergrund für die goldene Zierleiste. Spiegelrahmen, Armaturen und die Leisten des Waschtisches runden den glänzenden Eindruck ab.