Gestaltungsideen mit unverputzten Wänden

Einst nur in alten Fachwerk- oder Bauernhäusern zu finden, liegen unverputzte Wände zweifelsohne im Trend. Sie machen sich nicht nur in Szene-Bars oder Loft-Ausbauten gut, sondern erobern inzwischen auch immer mehr Privatwohnungen. Der Industriechic ist längst salonfähig geworden und macht sich in unseren eigenen vier Wänden ausgesprochen gut: Eine oder mehrere Wände mit sichtbaren Backsteinen oder Rohbeton geben dem Raum einen rustikalen Touch und sehen einfach cool aus!

Es gibt allerdings ein paar Dinge bei diesem Industriechic-Trend zu beachten. Denn eine Rohputz-Optik heißt nicht, dass die Wände tatsächlich gänzlich unbehandelt gelassen werden können, gerade wenn die Ziegel oder der Beton poröser sind als gedacht. Wer in seinem Zuhause bei einer oder mehreren Wänden das Baumaterial in Szene setzen möchte, sollte sich daher am besten von einem Experten beraten lassen. Übrigens lassen sich auch Wände in Neubauten im Vintage-Look gestalten, indem man ihnen mit mehreren Farbschichten einen Patina-Look verpasst.

Auch uns bei homify gefällt der Rohputz-Look für die Wände ausgesprochen gut. Im Folgenden stellen wir euch daher ein paar mögliche Varianten vor.