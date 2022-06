Aufgepasst! Diese Tücken lauern im Mietvertrag

Meist gehören die Kosten für Warmwasser und Heizung zu den Nebenkosten und sind im Vertrag enthalten. Außerdem gibt es noch 14 weitere Arten von Nebenkosten, die vertraglich festgelegt sein können. Das sind: Grundsteuer, Wasser, Abwasser, Beleuchtung, Straßenreinigung, Fahrstuhl, Abfallentsorgung, Hausreinigung, Ungezieferbekämpfung, Gartenpflege, Schornsteinreinigung, Versicherungen, Hauswart, Einrichtungen zur Wäschepflege, Gemeinschaftsantenne oder Breitbandkabel und eventuelle Kosten wie Schwimmbad oder Sauna im Haus.

Wichtig zu wissen ist, dass ihr nur zahlen müsst, was im Mietvertrag festgelegt ist! Die einzige Ausnahme hier sind die vom Verbraucher abhängig berechneten Kosten für die Heizung, denn diese sind in jedem Fall zu zahlen. Achtet darauf, welche anderen Kosten der Vermieter euch als Nebenkosten in Rechnung stellen will. Wenn ihr später die Nebenkostenabrechnung erhaltet – spätestens 12 Monate nach Abrechnungszeitraum – dann prüft diese Kosten genau. Entdeckt ihr Fehler oder Ungereimtheiten, so verlangt weitere Einsicht in die Kostenberechnung und zahlt erst einmal nicht, sondern legt Widerspruch ein. Wenn ihr den abgerechneten Betrag überweist, so stimmt ihr der Abrechnung zu. Als Mitglied in einem Mieterverein könnt ihr Abrechnungen prüfen und euch beraten lassen, wenn es Probleme geben sollte.