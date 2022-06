Die besten Feng Shui-Farben für Zuhause

Die Farbe Rot steht für das Element Feuer und für Energie, Dynamik und Kraft. In China nennt man Rot auch die „Farbe des Glücks“. Die aktive Farbe hat eine aktivierende Wirkung und kann falsch eingesetzt Nervosität, Stress oder sogar Aggressivität hervorrufen. Rot wird aber nicht nur mit Energie assoziiert, sondern auch mit Wärme und Erotik in Verbindung gebracht. Da die Farbe den Kreislauf anregt, wird sie gerne im therapeutischen Kontext bei tiefem Blutdruck, Trägheit, Schwächegefühlen etc. eingesetzt. Wenn ihr vom Gemüt her eher der nervöse, aufbrausende Typ seid, solltet ihr lieber auf diese Farbe verzichten. Wer seinem Zuhause einen roten Anstrich verpassen will, sollte diesen Farbton nur dezent und in aktiven Räumen wie etwa im Wohnzimmer, in der Küche oder im Flur einsetzen. Besonders geeignet ist Rot für südlich gelegene Zimmer. Im Schlafzimmer kann Rot zwar für eine erotische Atmosphäre sorgen, die Farbe kann aber aufgrund ihrer vitalisierenden Eigenschaften die Schlafqualität beeinträchtigen.