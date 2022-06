Familienglück auf zwei Etagen

Als freistehender Bau präsentiert sich das Haus in L-Form auf zwei Etagen, welche mit einem unregelmäßigem Satteldach abgeschlossen werden. Während das Erdgeschoss teilweise mit strahlend weißem Putz verkleidet wurde, zeigt sich der Rest in Backsteinoptik mit verschiedenen Grautönen. So entsteht ein spannender Farbkontrast, der noch durch vereinzelte Holzelemente aufgelockert wird.