Eindrucksvolles Haus mit Persönlichkeit

Wenn in der Architektur verschiedene Materialien und unterschiedliche Oberflächenstrukturen aufeinandertreffen, ergibt sich fast immer ein spannendes, ansprechendes Bild, das alle Blicke auf sich zieht und einem Gebäude Persönlichkeit und Charakter verleiht. Ein Paradebeispiel haben wir euch heute mitgebracht. Das Haus steht in Sinaloa im Nordwesten Mexikos und wurde von OLLIN ARQUTIECTURA geplant und errichtet. Die Bauherren wünschten sich ein modernes Zuhause mit viel Platz und einem individuellen Charme, in dem sich hochwertige Materialien und raffinierte Ideen vereinen und die persönlichen Vorlieben der Bewohner unterstreichen und zum Ausdruck bringen. Hier kommt das Ergebnis.