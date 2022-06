Spektakuläres Haus vor beeindruckender Kulisse

Wir beginnen mit der genialen Lage, die das Haus so einzigartig macht: Es wurde harmonisch in den Hang hineingebaut und überblickt das Meer und die beliebten, malerischen Buchten von Cala Salada sowie die umliegenden grünen Hügel und Pinienwälder. Eine spektaktulärere Aussicht gibt es wohl kaum. Das Haus selbst schmiegt sich harmonisch an den Hang und ragt so nicht als störender Fremdkörper aus der Landschaft heraus. Vielmehr passt es sich nahtlos an und wird eins mit der Natur.