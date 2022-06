Naturdesign: Bäume für zuhause

Holzbalken mal auf andere Art: In die Trennwand wurde eine Birkenholzlege integriert und an einer Seite offen gelassen, so dass die Schnittflächen des Holzes zu sehen sind. Auf diese Weise erhält der gesamte Wohnraum einen natürlichen Charakter.

Wie ihr mit naturbelassenen Holzbalken Atmosphäre schaffen könnt, erfahrt ihr in unserem Ideenbuch Mit freigelegten Holzbalken Akzente setzen .