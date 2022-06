Von altbackener Gestaltung zur hellen und gemütlichen Wohnung mit Stil

Wow, was für eine Verwandlung! Das neue Bad wirkt überaus einladend und behaglich. Dafür sorgen die natürlichen Töne, die sowohl in der Ausstattung, als auch in der Gestaltung von Wänden und Decken eingesetzt wurden. Anstelle der weißen Fliesen wurde Putz in weiß und mit leichtem Beigeton aufgetragen, zu dem sich der neue Boden in einem etwas dunkleren Braun gesellt. Die weiße Sanitärkeramik sticht gekonnt hervor und auch das hölzerne Mobiliar in einem warmen Holzton trägt zu einer gemütlichen Atmosphäre bei. Dieses Bild löst auch das Rätsel um die Badewanne, die nach der Renovierung einer bodenebenen Dusche gewichen ist. Diese wird lediglich durch eine gläserne Wand separiert, wodurch die Offenheit des Raumes bewahrt wird.

