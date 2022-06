Modernes Familiendomizil mit ganz viel Eleganz

Zum Schluss werfen wir noch einen Blick in eines der Kinder- beziehungsweise Jugendzimmer des Hauses, das sich farblich komplett von der Gestaltung des restlichen Hauses abhebt. Hier kommen Farbe und Muster ins Spiel, genauer gesagt ein frisches Blau in Streifen und Karos. Hinter dem Bett befindet sich ein maßangefertigter Einbauschrank mit Schiebetüren, der Schreibtisch wurde in eine Zimmerecke integriert und somit der vorhandene Platz perfekt genutzt.