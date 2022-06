6 tolle Ideen, wie du dein Bad mit Stein gestalten kannst

Die besondere Hervorhebung der Fenster ist relativ schnell umzusetzen und sehr wirkungsvoll. Das Fenster bildet an sich schon einen Rahmen, den ihr mit einer Dekoration aus Stein noch besser in Szene setzen könnt. Habt ihr eine Backsteinwand, könnt ihr diese rund ums Fenster freilegen und so einen tollen Effekt erzielen. Vor allem für den Industrial-Stil sind Backsteine ein fast unumgängliches Gestaltungselement. Kombiniert mit freigelegten Rohren und coolen Lampen verwandelt ihr euer Bad in einen Design-Raum. Im hier vorgestellten Beispiel wird der eher coole Industrial-Stil mit Elementen des Landhausstils vermischt und entfaltet so eine ganz individuelle Wirkung. Die Wände sind zum großen Teil mit weiß gestrichenen Holzpaneelen vertäfelt und nur der oberste Teil der Wand rund um das Fenster wurde freigelegt. So kommt der rote Backstein besonders schön zur Geltung und steht in einem aufregenden Zusammenspiel mit den zart gemusterten blauen Bodenfliesen.