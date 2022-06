homify 360°: Eine Vintage-Wohnoase in Madrid

Modernes Wohnen bedeutet heute nicht unbedingt Minimalismus pur und eine reduzierte Designereinrichtung in stylishen Weiß- und Grautönen. Viele von uns lieben es vielmehr bunter, wärmer und gemütlicher und stehen auf den angesagten Vintage-Look. So auch die Kunden unserer Experten von Simetrika, die sich von den Einrichtungsprofis ihre alte Wohnung komplett renovieren und nach ihrem Geschmack in Szene setzen ließen. Also, wir würden sofort einziehen…