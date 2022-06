Die Beziehung von Haus und Landschaft

Seid ihr auch schon mal mit dem Auto durch eine wunderschöne Gegend gefahren und habt euch über ein besonders hässliches Gebäude geärgert, das so gar nicht in die Umgebung passen will und den ganzen Anblick verschandelt? Solche Schandflecken finden sich leider an jeder Ecke. Doch zum Glück geht es auch anders, wie die Beispiele unserer Experten zeigen. Die folgenden Projekte fügen sich nahtlos in ihr Umfeld ein und harmonieren so perfekt mit der Natur drum herum, dass Haus und Landschaft zusammen ein wahres Kunstwerk ergeben.