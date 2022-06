Fünf interessante Shopping-Center

Shoppen macht nur dann Spaß, wenn auch das Ambiente stimmt. Entgegen dem Trend zum Online-Bummeln stellen wir euch heute ein paar schöne Shopping-Center vor. Doch um auch wirklich mit den virtuellen Boutiquen mithalten zu können, bedarf es eines guten Konzepts – Erlebnisorientiert heißt das Zauberwort! Denn wenn wir schon einen weiten Anfahrtsweg, die Schlange an der Kasse sowie Ladenöffnungszeiten in Kauf nehmen, obwohl wir in Wahrheit nur ein paar Klicks von dem anvisierten Kaufobjekt entfernt sind, dann wollen wir auch bitteschön etwas geboten bekommen! Was in einer Mall also auf gar keinen Fall fehlen darf, wie so ein Einkaufscenter aufgebaut sein sollte und bei welchem Licht wir am Ehesten in Shopping-Laune kommen: