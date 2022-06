Zwischen Kunst und Möbeldesign

Design, Artwork oder geniale Erfindung? Wo ist die Grenze? Was sind die Unterschiede? Wir bei homify lieben einzigartige und kreative Möbel sowie fantasievolles Dekor in jeder Ecke des Hauses. Heute stellen wir euch drei Designideen vor, bei denen die Definitionen von Handwerk, Kunst und Design überkreuzt und in Frage gestellt werden. Die Inspiration, die Idee, das Design, die Materialien, der Bau und schließlich das Ergebnis. Das ist der kreative Prozess, aus dem diese außergewöhnlichen Wohngegenstände entstanden sind.