Nostalgische Möbel: Wie früher bei Oma

Ohrensessel, alte Kommoden, Geweihe an der Wand: Möbel und Deko wie aus Omas Wohnzimmer sind heute angesagt wie nie. Mit einer großen Portion Retro- und Vintage-Charme holen wir längst vergangene Epochen in die Gegenwart und fühlen uns in unserer nostalgischen Einrichtung pudelwohl. In unserem Ideenbuch Möbel wie aus Omas Zeiten haben wir euch den Trend schon einmal vorgestellt, aber es ist kein Ende in Sicht und unsere Experten versorgen uns am laufenden Band mit coolen, verspielten und angesagten Oma-Möbeln. Deshalb läuten wir jetzt die zweite Runde ein und nehmen euch mit auf eine nostalgische Reise in die Vergangenheit.