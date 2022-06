Wohnen mit Südamerika-Flair

Südamerika weckt bei uns Assoziationen zu Ausgelassenheit, Herzlichkeit und Sonne. Die Fußball-WM ist gut einen Monat her und wir vermissen nicht nur das Public Viewing und Manuel Neuers Glanzparaden, sondern auch die farbenfrohen Bilder aus Brasilien. So bunt und vielfältig wie das Land ist auch der ganze Kontinent. Und da sich der Sommer in Deutschland leider dem Ende entgegenzuneigen scheint, geben wir euch zum Wochenende ein paar Einrichtungsideen, mit denen ihr euch das Südamerika-Feeling nach Hause holen könnt.